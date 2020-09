Thelma Assis participa de live promovida por faculdade

E EuEstudante

A médica Thelma Assis contará sua trajetória, desafios e conquistas em uma live promovida pelo Centro Universitário FMU amanhã - (foto: Denis Cord / GShow / Reprodução )

Amanhã (3), o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) realizará uma live sobre histórias de conquistas com a presença de Thelma Assis, médica e vencedora do Big Brother Brasil 2020. A campeã da última edição do BBB vai falar sobre a própria trajetória e o público será convidado a compartilhar com suas realizações. A transmissão será, às 19h, no canal do YouTube da FMU, para participar basta se inscrever no site.



A ideia do encontro é abordar diversos fatores pessoais, sociais e culturais que fazem parte do percurso de vida. A live faz parte de uma campanha da FMU,que elaborou uma minissérie de oito capítulos intitulada "Uma história de conquista". A iniciativa da instituição tem como intuito destacar que os objetivos de cada estudante devem ser o motivo das decisões a serem tomadas.



O Centro Universitário FMU completou 50 anos em 2018 e oferece mais de 70 cursos de graduação tradicional e tecnológica.