Startups apresentam soluções tecnológicas para a agricultura

(foto: TIM/Divulgação)

Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae no fim de junho, as startups estão reagindo melhor à crise econômica durante a pandemia que microempresas. Elas aumentaram o faturamento em mais de 20%, enquanto nos pequenos empreendimentos o crescimento foi de 4%. Por isso, a TIM, em parceria com a Agtech Garage (empresa que inova no agronegócio) selecionou 12 startups para apresentarem soluções tecnológicas para melhorar o controle de pragas, doenças e plantas maléficas na agricultura.



O Pitch Day termina quinta-feira (3) e as propostas serão defendidas para uma banca virtual composta por clientes do agronegócio, especialistas da área, profissionais da TIM, além das marcas parceiras da operadora: Amaggi, Adeco Agro, Jalles Machado e Citrosuco.



Com base nas apresentações, as startups serão classificadas para possíveis parcerias com a TIM, que apoiará a execução dos projetos.

Desafio 4G TIM no Campo



Lançado em julho, o desafio tinha o objetivo de encontrar soluções desenvolvidas por startups para internet das coisas com foco no agronegócio. As inscrições foram encerradas em 11 de agosto. O perfil das empresas participantes são agtechs (startups de tecnologia para a agricultura) com sistemas de precisão para aplicação de defensivos, redução de custos para controle de pragas, doenças e daninhas, controle de pragas com soluções alternativas ao uso de defensivos e controle da deriva em aplicações aéreas. O destaque é para as culturas de algodão, milho, soja e cana-de-açúcar.