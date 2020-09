A jornalista Dad Squarisi participa de live na próxima segunda-feira

MS Mateus Salomão*

Jornalista Dad Squarisi participa de live que propõe explicar a letra do Hino Nacional - (foto: Nicolas Braga/Esp. CB/D.A Press)

Na próxima segunda-feira (7/9), dia em que se comemora a Independência do Brasil, a escritora e jornalista Dad Squarisi participará de uma live no instagram. O tema do evento é “Vamos desvendar o Hino Nacional?” e será transmitido às 11h horas pelo perfil da Livroteca Story Time. Além do bate-papo, haverá sorteio de brindes.



A livroteca já promoveu outras conversas on-line durante a pandemia com autores de livros infantis. Dessa vez, a escolha da editora da Opinião do Correio Braziliense para uma conversa em pleno Dia da Pátria se dá porque ela é autora do livro Nas entrelinhas do Hino Nacional. O título, que foi lançado em agosto de 2019, busca decifrar o Hino Nacional para crianças e, de quebra, também para os adultos.

Entender tim-tim por tim-tim

“É um bate papo para entender o hino tim-tim por tim-tim”, pondera a convidada da live Dad Squarisi. Segundo ela, o fato de a letra do hino ter mais de um século exige um esforço de compreensão. Vocabulário pouco usado atualmente, linguagem figurada, ordem inversa e tantos outros recursos dificultam o entendimento de boa parte dos brasileiros.

Sendo o hino nacional patrimônio de todos, ela sugere que não só crianças assistam à live, mas todos que puderem.

Dad conta que a ideia para o livro Nas entrelinhas do Hino Nacional surgiu depois de publicar no Blog da Dad um texto em que analisava o hino verso por verso. Com a boa repercussão, foi convidada para escrever um livro infantil sobre o tema. Com a amiga Marcia Duailibe Forte, pós mãos à obra. O resultado é um livro leve, divertido e bem-ilustrado que decifra o nosso símbolo tim-tim por tim-tim.

Sobre a identificação do hino a este ou àquele partido, a este ou àquele governo, a este ou àquele grupos, não tem nada a ver. O hino é nacional, pertence à nação. “É legal entender o que nos representa. Amar aquilo que nos simboliza”, reforça Dad sobre a importância dos símbolos pátrios.

Como assistir?

Para acompanhar a live, basta acessar às 11h de segunda-feira o perfil de instagram da Livroteca Story Time. Caso queira ser avisado de quando a live iniciar, siga a página e ative as notificações.



*Estagiário sob a supervisão da editora Ana Sá