Oportunidade: Escola Eleva anuncia vagas de emprego em Brasília

(foto: Avel Chuklanov/Unsplash)

A Escola Eleva está com vagas abertas em Brasília, para a nova unidade que será inaugurada no primeiro trimestre do ano que vem. As inscrições estão liberadas para quem se interessar pelos cargos de inspetores escolares, professores, cargos de coordenação, entre outros. Todas as vagas, requisitos e canal de inscrição podem ser acessados neste link.



A depender da vaga, os requisitos mínimos para participar do processo são: ensino médio completo completo, experiência em cuidados com crianças, experiência em atendimento público e conhecimentos em Google Docs e pacote Office. Novas oportunidades serão cadastradas gradualmente no site, até o ano que vem, à medida em que surgirem novas vagas.



A Eleva é uma escola brasileira, bilíngue, em tempo integral, fundada em 2017 no Rio de Janeiro, trazendo ao cenário educacional brasileiro um modelo de vanguarda focado na autonomia do aluno, que ensina que habilidades socioemocionais são tão importantes quanto conteúdo acadêmico. Sua metodologia pedagógica é fundamentada em três pilares: Excelência Acadêmica, Inteligência de Vida e Cidadania Global. A Escola Eleva, com a formação de sua primeira turma de Ensino Médio em 2019, se posicionou entre as 5 melhores escolas do Rio de Janeiro e entre as 50 melhores escolas do Brasil. Além disso, os alunos da escola foram aprovados em faculdades de excelência nos Estados Unidos, como MIT (#3 dos EUA), Upenn (#6), Northwestern (#9) e Dartmouth (#12).