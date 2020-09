Escola de idiomas irlandesa oferece bolsas para brasileiros

E EuEstudante

Escola irlandesa de idiomas oferta três mil bolsas para curso intensivo de inglês - (foto: Isabella Almeida)

A SEDA College, escola de idiomas irlandesa, está oferecendo três mil bolsas integrais de curso de inglês on-line com diploma. A única taxa é referente à matrícula, com valor de R$ 67 reais, as aulas começam em 28 deste mês e terão duração de seis meses. As inscrições vão até 11/9, para participar basta acessar o site Do Zero à Fluência, as vagas são ocupadas à medida que os inscritos são aprovados nos testes aplicados pela instituição. Os cinco melhores alunos do curso terão a oportunidade de ganhar uma bolsa de intercâmbio na Irlanda.



Os interessados devem ter a partir de 14 anos e obter bom resultado em uma prova on-line. Caso seja aprovado no teste, o aluno receberá um e-mail com um boleto de taxa de inscrição no valor de R$ 67. O curso começa em 28 deste mês, serão estudados 25 módulos em um período de seis meses. As aulas serão disponibilizadas semanalmente de forma 100% on-line, com abordagem prática e de maneira intensiva. Após a conclusão, o participante receberá certificado com validade em todo o território nacional.



A iniciativa da SEDA surgiu a partir da necessidade de se aprender o idioma, que tende a crescer ainda mais por conta das consequências geradas pela pandemia do novo coronavírus. A intenção é auxiliar os brasileiros que estão querendo aprender a língua durante o período de isolamento social para obterem melhores oportunidades de emprego e estudo. A SEDA College já ensinou mais de 200 mil pessoas por meio da plataforma 100% on-line e agora três mil brasileiros terão a chance de aprender inglês e concorrer a bolsas de intercâmbio.