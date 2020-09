Morre, aos 80 anos, um dos fundadores do Sindicato dos Professores do DF

TS Tainá Seixas

(foto: Reprodução/Sinpro-DF)

Um dos fundadores do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro/DF) morreu, aos 80 anos, nesta segunda-feira (7/9). Olímpio foi também o primeiro presidente da instituição, em 1979.

Há três semanas, o professor aposentado foi internado no Hospital Estadual de Urgências de Goiânia (Hugo), após sofrer uma queda em razão de síncope. Com o incidente, ele teve traumatismo craniano. Estava, no entanto, se recuperando bem e havia recebido alta.

Na manhã deste feriado, no entanto, ele acordou se queixando de dores na barriga. Olímpio faleceu às 7h45, de traumatismo cranioencefálico e mal súbito, nos braços da filha Renata. A família informou que não haverá velório e o corpo será sepultado em Formosa, Goiás, nesta terça-feira (8/9).

Carreira

Nativo de Formosa, o professor construiu carreira profissional e militância política no Distrito Federal. Em 1963, foi eleito presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes). Em 1964, com o golpe militar, foi exilado no México. Ele participou da refundação da Associação dos Professores do DF e foi um dos fundadores do Sinpro/DF.

Em nota, a instituição manifestou "o mais profundo pesar, se solidariza com familiares, amigos, colegas e companheiros de luta e ratifica seus sentimentos por essa grande perda”. O Sinpro ressalta que o professor Olímpio sempre foi muito preocupado em ter boas condições de trabalho não só para si, mas também para todos os professores e professoras, em especial, e para toda a classe trabalhadora.