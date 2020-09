Evento ‘Universidade por um dia’ inspira jovens da rede pública

E EuEstudante

Terceira edição do evento, no ano passado, contou com participações voluntárias - (foto: Yulli Nakamura)

Os últimos anos escolares se tornam intimidadores para muitos jovens devido à importância de escolher uma área de atuação profissional para o futuro. Para os estudantes da rede pública, a escolha ganha mais obstáculos devido à falta de acesso à informação e à dificuldade de ingresso no ensino superior. Visando reverter esse contexto, a produtora Araucária Agência Cultural, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc), promove o Universidade Por Um Dia #EmCasa (UPUD).

O evento gratuito e on-line visa levar informação de forma democrática e diminuir os efeitos da desigualdade no acesso às instituições de ensino superior. Segundo dados da última pesquisa Síntese de Indicadores Sociais (SIS) lançada pelo IBGE, nas graduações prevalecem os alunos e alunas dos dois quintos da população com os maiores rendimentos, enquanto na educação básica, a rede pública é composta majoritariamente por estudantes dos dois quintos da população com os menores rendimentos. Devido às mudanças ocasionadas pelo isolamento social, esse índice deve se agravar.

Tradicionalmente feito de forma presencial no Rio de Janeiro, a quarta edição do Universidade Por um dia será entre 21 e 25 de setembro, possibilitando a participação de jovens de qualquer lugar do país. A organização do evento começou a estruturar o formato do UPUD desde abril para proporcionar uma experiência on-line que suprisse de forma satisfatória a falta de um ambiente presencial. Com idealização da psicóloga Chloé d’Archemont, o evento trará uma feira de profissões.





A programação começa com pelas “Experiências” (14/9 a 18/8), uma série de transmissões ao vivo nas redes sociais que preparará os estudantes para o UPUD #EmCasa por meio do incentivo ao autoconhecimento. Três temas principais serão abordados: saúde mental, saúde física e saúde organizacional.





O projeto também conta com participações voluntárias de personalidades. Em edições passadas, o ex-técnico e medalhista olímpico Bernardinho e o jornalista Alex Escobar contribuíram para o UPUD ocorrer. Nesta edição, o comediante Fábio Porchat será mediador do "Trocando ideia", bate-papos ao vivo que abordarão temas sobre a realidade dos estudantes. A abertura será uma conversa sobre “Racismo estrutural e acesso à universidade” com a participação da filósofa Djamila Ribeiro e da campeã do BBB 20 e médica, Thelma Assis.





Desafio de 400 caracteres





Por meio do site do projeto, os jovens também poderão completar o ‘Desafio por um dia’ (25/9, 14h às 18h) e concorrer a prêmios como cursos, notebook, tablet e livros. Para participar, eles deverão percorrer por ambientes virtuais, efetuar teste vocacional, participar da feira de carreiras, informar-se sobre os programas de acesso à graduação e conhecer as universidades parceiras. Em cada uma das etapas, será desbloqueada uma palavra-chave e, ao fim, os jovens terão de escrever uma frase criativa de até 400 caracteres utilizando todas elas.





O desafio é uma forma lúdica de apresentar a feira de profissões onde estarão expostos 29 cursos de nível superior em 24 stands virtuais. Em seguida, os estudantes poderão tirar dúvidas com representantes de entidades parceiras sobre o Enem, ProUni, Sisu, Fies, e acessar portais exclusivos das universidades que apoiam o UPUD: Estácio de Sá, Universidade Veiga de Almeida (UVA) e Centro Universitário IBMR.





Para mais informações e para acessar a programação completa, confira o site do Universidade Por Um Dia.