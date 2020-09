Fundação Estudar abre inscrições para processo seletivo de estágio

E EuEstudante

Fundação Estudar está com as inscrições para o processo seletivo de estágio abertas até 20 de setembro - (foto: Reprodução/Site da Fundação Estudar)

Protagonismo, integridade e sonho grande são alguns dos valores da Fundação Estudar e o que se espera dos universitários de todo o Brasil que querem trabalhar na empresa. A organização, que oferece iniciativas para o desenvolvimento de lideranças inquietas, está com as inscrições abertas para o processo seletivo de estágio até 20 de setembro. Interessados em participar da rede que apoia, desenvolve e inspira outros jovens brasileiros podem se inscrever por meio do site da fundação.

O processo seletivo conta com entrevistas e apresentações de cases e será feito de maneira 100% remota. Há também testes de perfil, raciocínio lógico, vídeo e questionário. Por último, haverá um painel em 2 de outubro para finalizar o processo. A divulgação do resultado ocorre em 7 de outubro. Devido à pandemia, os funcionários estão trabalhando no regime de home office, mas quando as atividades retornarem presencialmente, previsto para 2021, os novos colaboradores precisam ter disponibilidade para morar em São Paulo.

Perfil dos candidatos

Os candidatos devem estar matriculados em uma instituição de ensino superior, com formatura prevista entre dezembro de 2021 a janeiro de 2023, com disponibilidade para morar na capital paulista.



A Fundação Estudar busca jovens que saibam utilizar habilidades e tenham vontade de aprender. É preciso também demonstrar capacidade e vontade de impactar o país, e promover grandes transformações.



Alguns dos benefícios que os estagiários recebem são a bolsa-auxílio de R$ 1.300, vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição, gympass (benefício corporativo voltado para a saúde), bolsa de estudo na Cultura Inglesa, assistência odontológica e acesso a todos os cursos da Fundação Estudar.



Os estudantes serão alocados de acordo com o perfil para áreas como marketing de performance, comunicação, operações e business intelligence.