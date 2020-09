Inscrições com desconto para vestibular da FGV terminam em 18/9

E EuEstudante

FGV oferece valor com desconto para as inscrições para o vestibular on-line até 18 de setembro - (foto: Fundação Getulio Vargas/Divulgação)

A Fundação Getulio Vargas (FGV) está com as inscrições abertas para o vestibular 2021, que será aplicado on-line. As vagas são para as escolas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, totalizando 1.223 vagas. A FGV oferece condições especiais para quem se inscrever no processo seletivo, via vestibular, até as 18h de 18 de setembro. Dentro desse prazo, os candidatos pagam R$ 75, mas após a data o valor será de R$ 150.



As inscrições para ingresso via vestibular devem ser feitas pela internet até 6 de novembro. Também há a possibilidade de concorrer às vagas por meio do resultado obtido no Enem, com inscrições até 2 de dezembro.



Prazos

Os candidatos que tenham cursado ou estejam concluindo o ensino médio em escola pública no Brasil ou que tenham recebido bolsa de 100% em instituições privadas durante os três anos podem solicitar isenção de taxa. O prazo para solicitar é até 2 de novembro, exceto para as escolas FGV Direito SP (9 de outubro) e FGV EESP (3 de novembro).



O processo fornece a possibilidade de inscrição via Enem. O valor a ser pago pela inscrição é de R$ 25 até as 18h de 18 de setembro. Após o prazo e até as 18h do dia 2 de dezembro, o valor passa a ser de R$ 50. A única exceção é a FGV Direito SP, que mantém os mesmos prazos, mas os valores são diferentes. Candidatos pagam R$ 75, com desconto, e R$ 150, após as 18h de 18 de setembro. Para solicitar a isenção da taxa do Enem, os interessados têm até as 18h de 30 de novembro.



Os vestibulandos também podem ingressar por meio de processo seletivo internacional. Para todas as escolas o valor é de R$ 75 até as 18h de 18 de setembro, após a data, os estudantes pagam R$ 150. Contudo, o prazo de inscrição varia por escola. Para as do Rio de Janeiro, é possível se inscrever até as 18h de 28 de dezembro. Já as FGV RI, FGV EESP e FGV EAESP, em São Paulo, e a FGV EPPG, em Brasília, o prazo final é até as 18h de 8 de janeiro de 2021. Na FGV Direito SP, as inscrições podem ser feitas até as 18h de 16 de outubro.



Para se inscrever e ter acesso aos editais, os candidatos devem acessar o site da FGV.



Vagas

Em Brasília, o único curso ofertado é de administração pública. São 35 vagas por meio do vestibular tradicional, oito por meio do Enem e sete para processos seletivos internacionais.



No Rio, são 453 vagas ao todo, divididas entre os cursos de matemática aplicada (43 pelo vestibular e 8 pelo Enem); ciência de dados e inteligência artificial (40 pelo vestibular, oito por meio do Enem e quatro por meio de processos internacionais); administração (70 pelo vestibular, 20 via Enem e 10 por processos seletivos internacionais); economia (85 pelo vestibular, 10 por meio do Enem e cinco via processos internacionais); ciências sociais (36 pelo vestibular, 10 via Enem e quatro por processos seletivos internacionais); direito (70 via vestibular, 20 pelo Enem e 10 por meio de processos seletivos internacionais).



Por último, em São Paulo, são 720 vagas. Os cursos ofertados são: administração de empresas diurno (206 pelo vestibular, oito por meio do Enem e 26 via processos seletivos internacionais); administração de empresas noturno (39 pelo vestibular, quatro pelo Enem e sete por meio de processos internacionais); administração pública (75 via vestibular, 10 por meio do Enem e 15 por processos seletivos internacionais); direito (68 pelo vestibular, 10 via Enem e dois por meio de exames internacionais); economia (100 pelo vestibular, cinco pelo Enem, oito pela olimpíada do conhecimento e 37 via processos internacionais) e relações internacionais (80 via vestibular; cinco pelo Enem e 15 por meio de seleção internacional).



Calendário de provas

Brasília



- Administração Pública – Escola de Políticas Públicas e Governo (EPPG)



1ª fase: 22 de novembro de 2020

2ª fase (exame oral): 17 de dezembro de 2020



Rio de Janeiro



Todos os cursos – 22 de novembro de 2020



São Paulo



- Administração de Empresas – Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP)



1ª fase: 22 de novembro de 2020

2ª fase (exame oral): 17 de dezembro de 2020



- Economia – Escola de Economia de São Paulo (EESP)



1ª fase – 22 de novembro de 2020

2ª fase – 6 de dezembro de 2020



- Direito – Escola de Direito de São Paulo (Direito SP)



1ª fase – 1º de novembro 2020

2ª fase (exame oral) – 7 a 11 de dezembro de 2020 e de 14 a 15 de dezembro de 2020



- Relações Internacionais – Escola de Relações Internacionais



22 de novembro de 2020