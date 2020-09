Edição on-line do Sigma-Múndi terá a Covid-19 como tema de debate

E EuEstudante

Estudantes do Sigma irão discutir questões do coronavírus e exercitar o pensamento crítico por meio de simulações de organismos multilaterais - (foto: Colégio Sigma/Divulgação )

A crise instaurada pelo coronavírus nas áreas da saúde, educação e a economia, por exemplo, mudou completamente o modo de vida das pessoas em todo o mundo. A pandemia também trouxe uma corrida global para encontrar a vacina contra o vírus para dar fim ao isolamento social e às medidas sanitárias. Diante desse contexto, os alunos do Colégio Sigam vão discutir essas pautas em simulações de sessões da Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo. A atividade faz parte do projeto Sigma-Múndi, que ocorre neste sábado (12), a partir das 8h, de forma virtual e somente para os alunos.

O objetivo é que os estudantes debatam assuntos além do que ocorre na sala de aula e exercitem o pensamento crítico e diplomático. Para a construção dos argumentos e sustentações orais, os alunos pesquisam sobre política, economia e relações internacionais do país que representarão.



O tema coronavírus será debatido no âmbito nacional e internacional, explorando a divulgação de fake news, as condições dos campos de refugiados no mundo e a transmissão da doença aos povos nativos brasileiros com a presença de terceiros não autorizados em seus territórios. Assuntos históricos como a Guerra Fria e a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) em ordenar o bloqueio de contas de redes sociais também estarão em pauta.



Na 19ª edição, o Sigma-Múndi irá ocorrer pela primeira vez de forma remota. Alunos do 9º ano do ensino fundamental e ensino médio de todas as unidades da escola participarão da simulação. Além disso, o projeto terá a participação especial de alunos do 3º ano do ensino médio do colégio MAXI de Cuiabá.