Plataforma promove webinar sobre saúde mental no ambiente escolar

(foto: Árvore/Reprodução)

A plataforma de leitura digital Árvore fará, nesta quinta-feira (10), às 18 horas, o webinar Saúde Mental na Escola, que dará dicas sobre como criar um ambiente saudável e seguro no ambiente escolar. O evento on-line será transmitido pelo canal Leia na Árvore, no YouTube, e será mediado por Letícia Reina, Diretora Pedagógica da Árvore. A inscrição é gratuita e deverá ser feita neste link. No fim, os participantes receberão um certificado de participação.

O debatedor convidado será Gustavo Mechereffe Estanislau, Médico Psiquiatra, Especialista em Psiquiatria da Infância e da Adolescência pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (UFRGS) e organizador do livro “Saúde Mental na Escola: o que os educadores devem saber”.