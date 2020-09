Ouça o podcast sobre educação promovido pela Abmes

E EuEstudante

(foto: ABMES/Reprodução)

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes) lança semanalmente episódios do podcast “E por falar em educação”, que vão ao ar toda quinta-feira. Nesta semana, foi publicado o episódio seis, que trata dos impactos da Reforma Tributária na educação.

O tema está em discussão em uma Comissão Mista do Congresso Nacional e o Executivo também apresentou um Projeto de Lei, que já está em discussão no parlamento. Alguns pontos da proposta preocupam o setor educacional privado. Ouça o capítulo e entenda melhor a questão:

O programa tem como objetivo colocar a educação no centro do debate, apresentando diversos argumentos e diferentes visões para que os ouvintes formem sua opinião crítica. São convidados para os debates, especialistas de diferentes áreas, além de pessoas com histórias inspiradoras e com poder transformador para a sociedade. Os episódios também podem ser ouvidos no site da ABMES.