MEC abre inscrições para vagas remanescentes do Prouni

(crédito: Reprodução/Prouni)

As inscrições para as vagas remanescentes do Programa Universidade Para Todos (Prouni) começaram nesta terça-feira (15/9) e se encerram em 30 de setembro. Os interessados devem acessar o site do programa para realizar cadastro e assim concorrer à uma das 90 mil bolsas que não foram preenchidas.



O Prouni é um programa de acesso ao ensino superior que oferta bolsas integrais e parciais. Na última seleção foram disponibilizadas 161 mil oportunidades em 1061 instituições de ensino particulares; Mais da metade das vagas não foram ocupadas.



Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para as bolsas de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de no máximo três salários mínimos por pessoa. Os candidatos não podem ter cursado ensino superior e devem ter alcançado pontuação mínima de 450 pontos e nota superior a zero na redação do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado.