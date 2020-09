Entenda como funciona o sistema de níveis com base na pontuação do Saeb

ST Sarah Teófilo

Os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que avalia os alunos do país nas áreas de língua portuguesa e matemática, mostram as desigualdades no ensino nos estados brasileiros. As notas do Saeb são utilizadas junto com a taxa de aprovação escolar para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de cada unidade da Federação e do país.

Os números do Saeb e do Ideb foram divulgados nesta terça-feira (15/9) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação. Cada quantidade de pontos representa um nível na escala de proficiência do Saeb. Por exemplo, observando os anos iniciais (1º a 5º ano), a escala de língua portuguesa tem 10 níveis: o nível 0 representa um desempenho menor que 125. Neste caso, estudantes abaixo deste nível requerem atenção especial, pois demonstram habilidades muito elementares.

Já o nível mais alto neste caso, que é o 9º, significa uma pontuação igual ou superior a 325, o que significa que os alunos têm todas as habilidades almejadas para a etapa de ensino de ensino.

Dados divulgados nesta terça mostraram que nos anos finais do ensino fundamental (5º ao 9º ano), o Amapá também obteve a pior nota de matemática (238,87), enquanto Santa Catarina marcou o melhor desempenho do exame nesta disciplina (275,57). Neste caso, os alunos de SC figuram no nível 4, enquanto os alunos do estado do Norte do país se situam no nível 2.

Na prática, isso significa, por exemplo, que os alunos de Santa Catarina têm mais habilidades na área do que os do Amapá. Eles consegue, por exemplo, interpretar a movimentação de um objeto utilizando referencial diferente do seu, enquanto os do Amapá ainda não possuem esta habilidade.

Os níveis aumentam a cada 25 pontos. Confira abaixo quantos existem em cada etapa de ensino.

Anos iniciais do ensino fundamental



-Língua portuguesa: níveis de 0 a 9, sendo primeiro para desempenho abaixo de 125 e o último para desempenho igual ou superior a 325;

-Matemática: níveis de 0 a 10, sendo o último para desempenho igual ou superior a 350;

Anos finais do ensino fundamental



-Língua portuguesa: níveis de 1 a 8, sendo primeiro para desempenho maior ou igual a 200 e menos que 225. Já o último, é para desempenho igual ou superior a 375;

-Matemática: níveis de 1 a 9, sendo primeiro para desempenho maior ou igual a 200 e menos que 225. Já o último, é para desempenho igual ou superior a 400;

Ensino médio



-Língua portuguesa: níveis de 1 a 8, sendo primeiro para desempenho maior ou igual a 200 e menos que 225. Já o último, é para desempenho igual ou superior a 400;

-Matemática: níveis de 1 a 10, sendo primeiro para desempenho maior ou igual a 225 e menos que 250. Já o último, é para desempenho igual ou superior a 450;