Filósofa Djamila Ribeiro debate o papel do feminismo em evento virtual

Evento organizado pelo UniCeub convida filósofa Djamila Ribeiro para debater o feminismo - (crédito: Reprodução/Internet)

Durante a pandemia do coronavírus, o Brasil registrou crescimento de 22% dos casos de feminicídio. O número de mulheres que foram assassinadas devido à discriminação de gênero aumentou de 117, em 2019, para 143 nos meses de março e abril, segundo estudo da Violência Doméstica durante a Pandemia de Covid-19, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Pensando em debater o tema, Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais (CBEC) da pós-graduação do UniCEUB convida a feminista negra e filósofa Djamila Ribeiro para a conversa intitulada “Um mundo mais feminista?”.



O evento on-line será transmitido pelo YouTube do UniCeub nesta quinta-feira (17). Djamila é autora dos livros Quem tem medo do feminismo negro? e Pequeno manual antirracista. Durante o bate-papo, a filósofa destacará o papel do feminismo e como a luta feminina contribui para o crescimento de todas as pessoas. O combate à violência contra a mulher é uma das bandeiras levantadas pelo feminismo, movimento político-social que busca equidade de gênero.



A aula terá mediação da professora doutora Lilian Rocha, que também coordena a parte acadêmica do CBEC. Para a coordenadora, devido ao contexto da pandemia, o bate-papo merecia uma convidada como Djamila RIbeiro para discutir o tema que envolve também questões políticas, sociais e ambientais.



Para participar da transmissão ao vivo, das 11h às 13h, basta acessar o canal do UniCeub. O acesso é gratuito e aberto para todos os interessados.