Fundação Estudar promove evento para recém-formados em direito

E EuEstudante

Fundação Estudar abre inscrições para processo seletivo de evento jurídico gratuito - (crédito: Reprodução/Site Estudar na Prática)

A Fundação Estudar, uma rede que existe com o propósito de formar líderes inquietos, está com as inscrições abertas para o processo seletivo do "Conexão Mercado Jurídico''. A iniciativa será totalmente on-line para que universitários, recém-formados e jovens em início de carreira em direito se conectem com o mercado de trabalho. As vagas são limitadas, e os interessados devem fazer inscrição até 2 de outubro para participar das etapas de seleção.



O evento é gratuito e ocorrerá entre 4 e 5 de novembro, com o objetivo de impulsionar o início de carreira dos selecionados, apresentá-los ao mercado e ajudar nas políticas de empregabilidade das empresas parceiras. Ao todo, serão 200 selecionados após efetuarem testes de perfil e de lógica. A avaliação final gera um “match” profissional, a fim de direcionar os jovens aos potenciais empregadores por meio da combinação de características.



Outro aspecto importante é que as interações entre representantes e inscritos serão convertidas em dados. Com essas informações, os escritórios e departamentos podem melhorar nas questões de "marca empregadora".



Mudanças no mercado



Durante a programação, os participantes poderão aprender sobre o novo contexto imposto pela pandemia, consequências e repercussões da crise, além como expor para as empresas o que a nova geração de jovens no direito espera dos futuros empregos.



Em apenas dois dias, a Fundação Escolar promete proporcionar uma série de oportunidades para os jovens:



1) Match



A instituição sem fins lucrativos prepara o currículo personalizado que combina o perfil do jovem com o das organizações e escritórios. Isso é feito a partir das características identificadas no processo seletivo.



2) Transmissões ao vivo



Durante o Conexão Mercado Jurídico, os jovens podem acompanhar painéis de conteúdos com grandes nomes do mercado no direito, além de ter a oportunidade de fazer perguntas ao vivo.



3) Pitch para recrutadores



Candidatos com melhor performance no processo de seleção terão um momento para se apresentar aos recrutadores e aproveitar a oportunidade para se destacar frente a outros participantes.



4) Arbitragem simulada



Os selecionados para o evento poderão assistir a uma simulação de arbitragem. Haverá também comentários de advogados de renome sobre a experiência e o que é necessário para ser uma referência no método.



5) Networking: fazendo uma rede de contatos



Ao longo da programação on-line, os jovens têm a chance de visitar os escritórios e empresas participantes e conversar com seus profissionais em horários pré-definidos.



6) Experiência gamificada



Por meio da plataforma do Conexão Mercado Jurídico, os jovens terão a oportunidade de responder quizzes e resolver desafios. A série de interatividades visa garantir uma experiência de aprendizado e conexão entre os recém-formados do direito.



Para mais informações e para fazer as inscrições, acesse o site do Conexão Mercado Jurídico.