Andifes promove ato virtual em defesa de um orçamento justo para a educação

O ato ocorrerá às 18 horas desta quinta-feira (17/9), e visa defender um orçamento justo para a educação no próximo ano - (crédito: Andifes/Reprodução)

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), junto a outras entidades representativas da educação e a 16 frentes parlamentares pluripartidárias, promove, nesta quinta-feira (17/9), às 18 horas, um ato virtual para pedir a revisão do orçamento da educação para o próximo ano. Para participar basta acessar este link.

A perspectiva de redução no orçamento, segundo o Ministério da Educação, é de R$ 1,882 bilhão, o que poderá inviabilizar o custeio e os investimentos das universidades federais, levando à paralisação da ciência, da pesquisa e da educação superior pública e gratuita.



As entidades também usarão da oportunidade do ato para reafirmar a importância de serem conduzidos ao cargo de reitor ou reitora aqueles docentes autonomamente indicados no primeiro lugar pelo colégio eleitoral de suas respectivas universidades, sendo garantido assim um elemento definidor da democracia, que é o respeito à vontade da maioria.