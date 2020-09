BizPRO abre mais de 180 vagas de emprego para analistas em São Paulo

E EuEstudante

BizPRO oferta 180 vagas por meio de processo seletivo inovador que utilizará inteligência de dados e gamificação - (crédito: Reprodução/ Plataforma Taqe)

A BizPRO, empresa de atendimento resolutivo, está com as inscrições abertas para processo seletivo remoto. As vagas são para analista de processos e requisitos, analista de planejamento call center, analista de atendimento - central de atendimento ao cliente, estágio de nível superior, supervisor, monitor de qualidade e multiplicador de treinamento. Para se candidatar, é preciso morar na cidade de São Paulo e ter escolaridade a nível técnico ou superior.



O recrutamento será feito por meio da plataforma da Taqe, que tem 750 mil usuários e já foi utilizada por empresas como Natura e Santander. A BizPRO está investindo em um processo seletivo inovador e moderno, pois a ferramenta usa inteligência de dados (Big Data) e gamificação para recrutar candidatos. Isso auxilia na redução em até cinco vezes do tempo de preenchimento de uma vaga.



Durante as etapas, os candidatos terão que responder a um quiz que testará diversos tipo de conhecimentos e traçará um perfil de cada um. Aqueles que tiverem as características com o que a BizPRO procura serão selecionados para entrevistas e dinâmicas presenciais.



Interessados em participar do processo e concorrer às vagas podem acessar o site da Taqe.