Boticário está com vagas abertas para programas de estágio e trainee

Estão abertas as inscrições para o Programa Geração B do Boticário. São 50 vagas de estágio e trainee em diversas áreas. Os candidatos devem ter formação no ensino superior concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. Há oportunidades também para autodidatas que não têm educação formal, mas que têm conhecimento em programação. A seleção será feita completamente on-line e os interessados não precisam saber língua inglesa. As inscrições se encerram em 1º de outubro e são feitas pelo site do Programa.



Batizada de "Programa Geração B", a campanha para atrair novos profissionais para o Grupo Boticário tem como foco candidatos que se reinventem por meio de Busca, Bravura e Beleza.As vagas para trainees são para todas os setores do negócio, a novidade nesta edição são as posições exclusivas para parte de tecnologia. Essas oportunidades são para quem já tem conhecimento técnico na área quanto para pessoas de de qualquer curso de graduação que tenha interesse na atividade.



Em decorrência da pandemia o processo seletivo será completamente remoto, os selecionados começam o Programa no início de 2021. As vagas seriam para as unidades de São Paulo e Curitiba, mas o Grupo Boticário enxerga como a possibilidade dos escolhidos, que moram em outras localidades, trabalharem em regime de home office.