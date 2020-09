Governo do Canadá promove feira de educação virtual e gratuita

E EuEstudante

Feira virtual e gratuita reúne mais de 50 instituições de ensino canadenses - (crédito: EduCanadá/Divulgação)

A Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta) faz anualmente uma pesquisa com estudantes e agências para analisar os principais destinos escolhidos para as viagens culturais. Segundo dados da pesquisa de 2020, feita entre dezembro de 2019 e março deste ano, o Canadá foi apontado como lugar para viver o sonho de morar fora. Para auxiliar os estudantes que desejam estudar no país, o Governo daquele país oferece uma feira virtual e gratuita com mais de 50 instituições de ensino na próxima quinta-feira (24), das 16h às 20h.



Estudantes de todo Brasil podem se inscrever para a tradicional feira, que se adapta para a versão virtual em decorrência da pandemia do coronavírus. A EduCanadá traz a oportunidade para candidatos conversaram com representantes de universidades, bem como do próprio governo federal e de províncias. A feira propõe que os estudantes planejem futuras experiências de intercâmbio.



Os participantes da EduCanadá terão acesso a informações sobre todas as modalidades de ensino (idioma, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e cursos técnicos), além de tirar dúvidas sobre os cursos disponíveis, o sistema educacional canadense e vistos. A plataforma utilizada traz ferramentas de busca, fotos, vídeos e quatro horas de interação on-line com as instituições canadenses.



Qualidades do Canadá



Pelo 15º ano consecutivo, o Canadá foi eleito na pesquisa da Belta como o melhor lugar para se fazer intercâmbio. O segundo maior país do mundo em extensão territorial é oficialmente bilíngue, o que dá a possibilidade que estudantes estudem inglês ou francês. No recorte sobre o impacto da pandemia no setor de intercâmbio, o Canadá se mantém em primeiro lugar no interesse dos 2.837 brasileiros que responderam a pesquisa. O país também foi destacado como referência em protocolos e medidas de apoio aos intercambistas.



O sistema educacional do país está ranqueado entre os melhores do mundo. Segundo o Times Higher Education 2020, 14 universidades canadenses estão entre as 300 melhores do planeta, com diplomas e certificados reconhecidos mundialmente. O Canadá é líder em qualidade de vida e tem o segundo lugar em cidadania, de acordo com a U.S. News & World Report de 2020.



Em relação ao real, o dólar canadense chega a ser até 60% mais competitivo do que as moedas de outros países. Outro ponto em destaque na pesquisa da Belta são as políticas públicas que facilitam aos estudantes internacionais ter um emprego enquanto cursam um programa de educação superior. No país, é possível trabalhar dentro do campus e até 20 horas por semana fora da instituição de ensino durante o período de aulas e 40 horas durante as férias. Alguns programas também são elegíveis para o visto de trabalho pós-graduação, que permite ao estudante obter experiência profissional depois de terminar o curso.



Interessados em começar a planejar um intercâmbio e conhecer as oportunidade de mais de 50 instituições podem fazer as inscrições por meio do site EduCanadá Virtual.