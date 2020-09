Escolas particulares reabrem as portas para alunos da educação infantil

CM Cibele Moreira

(crédito: Ana Rayssa/CB/DA Press)

Após mais de seis meses com as aulas presenciais suspensas devido a pandemia do novo coronavírus, alunos da educação infantil e do ensino fundamental I retornam às escolas nesta segunda-feira (21/9). Apenas colégios particulares estão autorizados a receber os estudantes neste momento.

No Colégio Santa Dorotéia, na Asa Norte, a movimentação foi tranquila devido ao escalonamento do horário de entrada para cada turma. Para entrar, cada aluno passa por protocolo de higienização e medição de temperatura. Além do uso obrigatório da máscara.

A ansiedade era grande entre as crianças. Do carro, Luiza, 6 anos, não continha a animação para e rever os amigos e a professora. "Senti muita saudade da professora", conta. Ao ser perguntada sobre o que vão fazer primeiro ela respondeu. "Falar com a minha amiga Nina. A gente só conversava por telefone" , disse.

A mãe, Danielle Freitas, 44, conta que ela nem dormiu de tanto que estava com saudades. "Acredito que está tranquilo voltar neste momento. Seguindo todos os protocolos, e ela já não estava mais aguentando ficar em casa", afirma a servidora.

Datas do retorno autorizadas pela Justiça

» 21 de setembro - Educação infantil e ensino fundamental I

» 19 de outubro - Ensino fundamental II

» 26 de outubro - Ensino médio e profissionalizante