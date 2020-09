Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Revalida 2020

E EuEstudante

O Revalida é aplicado pelo Inep desde 2011 - (crédito: Christopher Boswell / Unsplash)

Interessados em realizar o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) podem se inscrever até 2 de outubro pela internet no Sistema Revalida. A primeira fase da avaliação será aplicada em seis de dezembro, o valor da taxa é R$ 330. Não serão aceitos candidatos que ainda não concluíram a graduação em medicina e que não têm o diploma.



O Exame tem como objetivo verificar os conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional da medicina no Brasil. É obrigatório que o candidato apresente no ato da inscrição diploma de medicina reconhecido pelo ministério da educação, ou órgão equivalente, do país onde a graduação foi cursada. A primeira etapa seria realizada em outubro, mas as medidas de prevenção contra o coronavírus fizeram que a prova de revalidação de diplomas médicos fosse postergada.



Os participantes só poderão realizar a prova prática da segunda etapa se forem aprovados no exame teórico. Na segunda fase os candidatos precisam realizar diagnósticos, analisando queixas de atores com diversos sintomas simulados. Quem reprovar no teste prático pode se reinscrever nas próximas duas edições consecutivas do exame sem ser necessário realizar novamente a parte teórica.