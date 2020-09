E EuEstudante

(crédito: Hospital do GRAACC/Divulgação)

Nesta quarta-feira (23), o Hospital do GRAACC, instituição especializada em oncologia pediátrica em São Paulo, promove webinário científico com o tema “E se for câncer infantil? Os sinais da doença e as chances de cura”. O evento ocorre a partir das 19h e terá a presença da diretora clínica do hospital. A médica Monica Cypriano fará um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce que aumenta as chances de cura da doença.



O objetivo da transmissão é mostrar a importância de descobrir o câncer de forma prematura, como o tumor se desenvolve e quais são sinais e sintomas que ele apresenta. Em crianças e adolescentes, a doença se multiplica de forma rápida e desregrada, pois as células sofrem uma mutação no material genético, mas permanecem com as características semelhantes da célula embrionária. Apesar disso, um aspecto positivo é que a doença responde melhor à quimioterapia.



Os sintomas do câncer infantil podem ser confundidos com doenças comuns desta faixa etária. Manchas roxas, palidez, nódulos, aumento de volume nas pernas, coxas e barriga, dores de cabeça que não cessam e vômitos sem motivo aparente são alguns dos indícios que devem ser apurados, principalmente nos casos em que eles persistem por mais de 10 dias.



A inscrição para participar do webinário é gratuita e pode ser feita por meio do link no Zoom.