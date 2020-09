Aprenda a organizar a rotina de estudos em casa com o Cursinho da Poli

E EuEstudante

(crédito: Divulgação Cursinho da Poli)

Apesar de algumas instituições de ensino já estarem com as portas abertas fisicamente, muitos jovens continuam aprendendo pelo regime remoto. Para auxiliar esses estudantes, o Cursinho da Poli, com ajuda de especialistas, ensina como construir um cronograma para estudar em casa. São alguns passos simples a serem seguidos, mas que fazem uma grande diferença, confira.



Divida seu dia em três etapas: estudo, tempo com a família e lazer. É importante reservar entre quatro e seis horas para estudar, além de deixar bem estabelecido os horários das refeições. Os momentos com a família são essenciais para conversar e se distrair a fim de manter a saúde mental e reduzir estresse. Os estudantes precisam se sentir acolhidos no núcleo familiar. O lazer também é indispensável para o equilíbrio emocional, o tempo livre pode ser utilizado para jogar, assistir a filmes, pode incluir até mesmo sua série favorita no cronograma entre um exercício e outro.



A disciplina e o foco não podem ficar de fora. Se possível, o aluno deve organizar os horários como os da escola, mantendo os hábitos que já eram praticados antes da pandemia. É aconselhável estudar cada matéria por uma hora e realizar pausa de 10 minutos entre uma e outra. Se quiser escutar algo enquanto estuda, opte por músicas menos agitadas ou clássicos como Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi. Não se esqueça de ter uma alimentação saudável e fazer atividades físicas.



Além dessas dicas, o cursinho está disponibilizando gratuitamente uma série de vídeos no YouTube sobre carreira, trajetória de vida e também a respeito do vestibular da Universidade de São Paulo (Fuvest).