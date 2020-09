Instituto Alana promove webinar sobre pandemia e educação ao ar livre

E EuEstudante

(crédito: Instituto Alana / Criança e Natureza )

O programa Criança e Natureza, iniciativa da Organização Alana, irá realizar na próxima terça-feira (29/9) um debate on-line acerca do retorno das atividades escolares presenciais após meses de distanciamento social. O ponto principal a ser discutido é a importância de espaços abertos e áreas verdes dentro das escolas para melhorar o ensino e diminuir os riscos de contaminação pelo coronavírus. A live gratuita será às 14h na página do Facebook da instituição.



A conversa será guiada pelo “Planejamento a reabertura das escolas”. O documento foi publicado pelo Criança e Natureza e traz diversas dicas, orientações e informações sobre a inclusão da aprendizagem em espaços abertos como parte dos protocolos sanitários, pedagógicos e administrativos. Estarão presentes na live diversos profissionais, Beatriz Goulart, arquiteta e urbanista; Joel da Cunha, médico e representante da Sociedade Brasileira de Pediatria; Luiz Miguel Martins Garcia, professor e presidente da Undime Nacional e Thiago Pires, engenheiro florestal.



Durante o evento, os especialistas convidados apresentarão pontos de vista de acordo com suas áreas de atuação e conhecimento. Será discutida a importância da aprendizado em locais abertos para a saúde e bem estar dos estudantes, famílias e educadores, além de reduzir o risco de transmissão do coronavírus. A mediação do debate fica por conta de Paula Mendonça, assessora pedagógica do Programa Criança e Natureza.