MAG Seguros está com mais de 40 vagas de emprego e estágio abertas

E EuEstudante

(crédito: Site do Grupo Mongeral Aegon)

A MAG Seguros tem 42 cargos disponíveis para áreas de vendas, finanças. tecnologia, gerência, auxiliar, júnior e outras. Os ofícios estão disponíveis em diversas cidades do país. Cerca de 11 oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Todos os cargos e locais de atuação podem ser vistos no site do Grupo Mongeral Aegon.

As cidades com cargos vagos são: Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Caxias do Sul (RS), Cuiabá (MS), Florianópolis (SC), Niterói (RJ) Uberlândia (MG), Araçatuba (SP), Bauru (SP), Belo Horizonte (MG), Blumenau (SC), Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Natal (RN), Piracicaba (SP), Porto Velho (RO), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP), Teresina (PI) e Tubarão (SC).



Para ser estagiário o interessado precisa estar cursando economia, engenharia, administração, matemática, estatística, ciências naturais ou áreas correlatas e ter formação prevista entre julho e dezembro de 2022. O candidato deve ter conhecimento de Excel, nível avançado de inglês e ter horas diárias para estagiar, o selecionado irá trabalhar no Rio de Janeiro.

Para o cargo de gerente comercial o profissional deve ser comunicativo, ter habilidades relacionadas ao universo digital e ter conhecimento de matemática financeira. O funcionário atuará na busca de novos clientes e desenvolvimento de consultoria financeira por meio de apresentação dos produtos da empresa. Para participar gratuitamente da seleção, acesse a plataforma digital da empresa.