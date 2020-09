Aluno Fiel do Colégio Marista será em formato drive-in este ano

E EuEstudante

A Rede Marista oferece formação integral a mais de 25 mil alunos em todo o país - (crédito: Rafael Augusto / 12 Produções)

O encontro Aluno Fiel acontece anualmente no Marista da Asa Sul. Há dez anos a cerimônia lota o auditório da instituição e hoje às 19h30 irá encher o estacionamento do Hípica Hall. As apresentações serão projetadas em um grande painel de led. Os homenageados receberão uma caixa surpresa como agradecimento pela trajetória vivida no ensino fundamental e no ensino médio do colégio.



O objetivo da solenidade é celebrar as histórias dos estudantes que já passaram pela instituição. Para evitar o contágio pelo novo coronavírus, todas as medidas de segurança serão tomadas. A gerente de relacionamento da escola, Fernanda Lages, acredita na importância de oferecer aos jovens momentos especiais mesmo durante o período de isolamento social.