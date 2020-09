Santander oferta mais de mil bolsas em universidades do exterior

E EuEstudante

(crédito: SIte Santander Universidades )

A iniciativa #InvistaEmVocê do Santander está com inscrições abertas para 1.525 bolsas em faculdades estrangeiras. A ação é direcionada para jovens graduandos e profissionais em começo de carreira. O intuito de desenvolver as habilidades de quem terá que enfrentar a insegurança do mercado de trabalho. O programa Bolsas Globais, realizado pelo Santander Universidades, terá cursos 100% on-line em decorrência da pandemia. As inscrições para alguns cursos terminam essa semana, para participar acesse o site da iniciativa.



Confira as instituições e cursos disponíveis:



Innovation for MIT Professional Education- 400 oportunidades para aprimorar competências digitais. Há programas de formação de habilidades tecnológicas em blockchain, machine learning, relações interculturais e negócios globais, entre outros. Duração de oito semanas, as inscrições serão abertas em breve.



Women Emerging Leaders – London School of Economics: 125 vagas para o que busca estabelecer uma rede de mulheres líderes. Serão trabalhados as habilidades de negociação e liderança exigidas por qualquer organização. Duração de sete semanas, curso disponível em Inglês, disponível até 9/11.



English for Professional Development – Universidade da Pennsylvania: 500 bolsas para estudantes que falem inglês e querem ingressar no mercado de trabalho internacional. Serão realizadas conferências, debates, exercícios e encontros com os instrutores e colegas. Duração de 13 semanas, as inscrições estarão disponíveis em breve.



Skills for Professional Development – ESADE: 400 vagas com foco em liderança, criatividade, produtividade, inteligência emocional, negociação, comunicação e tomada de decisão. Duração de oito semanas, aberto até 12/11.



Becas Santander Tech Revolution in Finance - IE University: 100 oportunidades voltadas ao aprendizado de computação em nuvem, criptomoedas, inteligência artificial e big data aplicados ao mercado financeiro, economia compartilhada e gestão digital de fundos de investimento. Duração de cinco semanas, inscrições até o dia 29/9.