MPT promove evento sobre a inclusão de negras e negros universitários

Os participantes também terão acesso a vagas de trabalho e poderão compartilhar os seus currículos - (crédito: HoneyYanibel Minaya Cruz / Unsplash)

Estão abertas as inscrições para o encontro virtual AFRO PRESENÇA, que ocorrerá de 30 de setembro a 2 de outubro. O evento é idealizado e coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, com realização do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e será 100% on-line e gratuito.



O encontro será voltado para a inclusão de jovens negros e negras universitários no mercado de trabalho e oferecerá aos participantes oficinas de recursos humanos e painéis com universidades, empresas, agências de publicidades e escritórios de advocacia, além de levar para a sociedade debates, com o apoio de entidades, organismos internacionais e nacionais, sobre o mercado de trabalho onde negras e negros precisam ser inseridos.



Os participantes também terão acesso a vagas de trabalho e poderão compartilhar os seus currículos, que serão enviados às empresas. Para participar, basta acessar o site do evento e preencher o formulário de inscrição. As inscrições ficarão abertas até o término do evento (02 de outubro).



Cronograma:



30/9: A programação englobará os temas de: racismo estrutural empresarial, universidade e inclusão, escolhe profissional e ferramentas de autoconhecimento, jornalismo, marketing, artes cênicas, educação física, relações internacionais, economia, farmácia, ciência, combate ao racismo no futebol, impacto da crise de COVID-19 para a população negra, letramento racial, entre outros.



1/10: A programação englobará os temas de: advocacia, turismo, moda, gastronomia, mercado de luxo, indústria química, telecomunicações, tecnologia, mitos e verdades em processos seletivos, religiosidade sob a perspectiva negra, como usar o LinkedIn, políticas de ações afirmativas, entre outros.



2/10: A programação englobará os temas de: saúde, expoentes negros na medicina, veterinária, engenharia e construção, arquitetura e urbanismo, agronegócio, meio ambiente, RH, indústria automobilística, igualdade de oportunidade e estratégias para combater o racismo institucional, LGBTQ+ sob a perspectiva negra e um show de encerramento.