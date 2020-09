Estão abertas as inscrições para Programa de Estágio 2021 da Unilever

E EuEstudante

(crédito: Divulgação Unilever )

A Unilever está com o processo seletivo de estagiários aberto. Interessados têm até 12 de outubro para se candidatarem no site da empresa. A instituição busca pluralizar o quadro de funcionários. A seleção é inclusiva e acessível a todas as pessoas. Todo o processo será feito on-line, os candidatos devem ter formação na faculdade prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. Não há exigência de conhecimento de outros idiomas.



O início do estágio está previsto para fevereiro de 2021. São vagas para as áreas de inteligência de mercado, finanças, jurídico, marketing, nutrição, pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos, supply chain, tecnologia da informação e vendas. É preciso ter disponibilidade de 6 horas por dia de segunda a sexta-feira para trabalhar em horário comercial.



As vagas são para diversas cidades: Aguaí (SP); Indaiatuba (SP); Marília (SP); São Paulo (SP); Taboão da Serra (SP); Valinhos (SP); Vinhedo (SP); Rio de Janeiro (RJ); Minas Gerais Pouso Alegre (MG); Brasília (DF); Curitiba (PR); Garanhuns (PE); Igarassu (PE); Recife (PE) e Suape (PE).