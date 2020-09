Inscrições para reforço escolar da Escola Sesc acabam sexta-feira

E EuEstudante

(crédito: Divulgação site Escola Sesc)

Quem deseja participar do programa de auxílio escolar gratuito do Sesc tem até amanhã (25/9) para se inscrever no site da instituição. A iniciativa é voltada para alunos do ensino médio e será realizada on-line. Para fazer parte do Programa de Tutoria Educacional a Distância (PTED) é necessário estar formalmente matriculado em alguma escola. Os selecionados terão respaldo durante os três anos finais da educação básica.



Será realizado um sorteio em 29 de outubro para o preenchimento das 810 vagas e o resultado final do processo será anunciado em 28 de janeiro de 2021. O PTED visa melhorar a aprendizagem com uso da tecnologia, partindo de uma educação humanizada e personalizada. Durante os três anos do ensino médio, os participantes do Programa terão apoio nas disciplinas escolares por meio de videoaulas e outras formas de ensino à distância.



Além do suporte acadêmico, os estudantes terão acompanhamento tutorial com profissionais especializados, acesso a atividades culturais. Além de apoio específico para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com palestras e orientação de carreira. A plataforma de ensino a distância é adaptada para permitir o acesso utilizando smartphones. Os métodos de ensino consideram a dificuldade de acesso à internet enfrentada por uma grande parcela dos alunos das redes públicas.