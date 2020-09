Secretaria de Educação vai contratar professores substitutos

E EuEstudante

A divulgação do resultado final será realizada até 16 de fevereiro de 2021 - (crédito: Alessandra Almeida )

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) anunciou o Projeto Básico da seleção simplificada de professores substitutos do ensino básico. O processo será realizado por meio de prova objetiva com pelo menos 100 itens, sendo 60% questões de conhecimento gerais e 40% perguntas de conhecimentos específicos. Os aprovados irão trabalhar na rede pública de educação do DF,o salário varia entre R$ 2.508,26 e R$ 5.016,53.



O valor da hora aula dos professores da educação básica é baseado nos padrões iniciais da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. Os docentes deverão receber entre R$ 2.508,26 e R$ 5.016,53, dependendo da carga horária trabalhada. Os contratados terão férias remuneradas e 13º proporcional ao período trabalhado. A taxa de inscrição não poderá custar mais que 5% da remuneração inicial do cargo de professor de educação básica.



A banca que será responsável pela realização da prova, o período de inscrição e data do teste ainda não foram definidos. A Secretaria anunciou um chamamento público para a seleção da instituição que será responsável pelo processo seletivo, as empresas interessadas têm até sete de outubro (7/10) para apresentar uma proposta. A exigências e maiores informações podem ser encontradas no site da Secretaria.