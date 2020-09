Simulação Interna do Marista João Paulo II debate problemas mundiais

E EuEstudante

(crédito: Divulgação assessoria Colégio Marista João Paulo II)

O Marista João Paulo II realizará a 4ª edição do projeto de Simulação Interna (Simjopa). A iniciativa conta com mais de 280 alunos que irão levar propostas para solução de problemas que afetam o mundo e se agravaram por conta da pandemia. A abertura do projeto ocorre amanhã (26/9) e será transmitida pelo canal do YouTube da instituição amanhã (26/9). As atividades começam na próxima segunda-feira (28/9).



O colégio já realiza a simulação de assembleias de órgãos nacionais e internacionais há 3 anos. A 4ª edição será on-line devido ao distanciamento social imposto pelo novo coronavírus. A ideia da ação é estimular o pensamento crítico dos estudantes e levá-los a criar saídas para as dificuldades enfrentadas pela sociedade. O objetivo é também discutir pontos que estão em destaque atualmente, como ajudas econômica e humanitária pós-covid e integração global em tempos de crise sanitária.



As atividades serão feitas na plataforma Microsoft Teams. Os jovens serão divididos em comitês com diferentes temas a serem discutidos. Um dos grupos simulará a Câmara dos Deputados com o objetivo de falar sobre o uso da cloroquina e também debater a respeito da legislação sobre medicamentos. Outros comitês representarão a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Uma equipe de alunos será a Agência de Comunicação, atuando como repórteres e escrevendo notícias e divulgando os assuntos abordados pelos outros colegas.