Mais alunos de escola pública estão buscando o vestibular da Unicamp

E EuEstudante

As questões das provas foram reduzidas, tradicionalmente eram 90, nesta edição serão somente 72 - (crédito: Antoninho Perri / Acervo Unicamp)

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (Comvest) está divulgando a quantidade de inscritos para as provas de 2021. O número de estudantes da rede pública que se candidataram atingiu 34,2% do total de 77.653 participantes. A porcentagem é histórica e foi a mais alta registrada pela Comvest. Em contrapartida, o número de candidatos pretos e pardos, que já era pequeno, caiu para 21%, uma redução de 0,8% em relação a 2019.



No processo seletivo de 2020 somente 32,2% dos alunos eram da rede pública de educação, essa quantidade subiu dois pontos percentuais para o vestibular de 2021. O número de isenções também atingiu um novo recorde, saltando de 10,1% para 14,1% em um ano. Todavia, o avanço não se manteve na porcentagem de vestibulandos pretos e partos, o número era de 21,8% em 2019 e agora reduziu para 21%.



As provas da primeira fase do processo seletivo serão realizadas em 6 e 7 de janeiro, com o intuito de evitar aglomerações e diminuir as chances de contágio pelo novo coronavírus. Farão o teste no primeiro dia de aplicação candidatos aos cursos das áreas de ciências humanas, artes, exatas e tecnológicas, o segundo dia está reservado para as áreas de ciências biológicas e saúde.