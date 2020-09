Federação Nacional das Escolas Particulares realiza congresso on-line

E EuEstudante

Também será discutido o ensino híbrido, uma tendência que está conquistando cada vez mais espaço - (crédito: Avel Chuklanov )

Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep) está realizando um evento on-line e gratuito sobre educação. O congresso é voltado para gestores e para comunidades escolares de todo o Brasil. A programação se iniciou hoje (25/9) e termina amanhã, serão debatidas diversas temáticas acerca do ensino, incluindo o que irá mudar nas escolas depois da pandemia do novo coronavírus. Para participar basta acessar o site da iniciativa.



A Fenep decidiu trabalhar com diversos temas durante o congresso, como plano de retomada das aulas, ensino remoto e híbrido, tecnologias e plataformas educacionais. Também serão discutidos o planejamento pedagógico, protocolos sanitários, a Base Nacional Comum Curricular, espaços físicos da escola, entre outros.



A expectativa é alcançar 16 mil pessoas, no total são mais de 16 horas de atividades com palestras e painéis de debates. A ação foi preparada com a intenção de planejar o cumprimento dos objetivos pedagógicos e criar as medidas e adaptações nas práticas escolares para 2021. A pandemia tornou mais difícil a tarefa de traçar quaisqueres iniciativas escolares. A edição passada contou com mais de 30 convidados e 10 horas de palestras e discussões.