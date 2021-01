Professores da rede particular do DF também devem receber vacina até março

SS Samara Schwingel

(crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil; /Agência Brasil)

Os professores da rede particular de ensino do Distrito Federal deverão fazer parte do grupo de vacinados contra a covid-19 em março, junto aos docentes da rede pública. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do (SES-DF). No entanto, a decisão da pasta depende do repasse de mais doses pelo Governo Federal para iniciar as próximas fases da imunização.

A previsão da SES-DF é de que os professores recebam as doses antes do início das aulas na rede pública, em 8 de março. O objetivo é elevar o nível de segurança para a retomada das atividades.

Outros públicos

Nesta quarta-feira (27/1), a secretaria informou que espera vacinar mais de 90% dos profissionais de saúde até o fim deste mês. Após a conclusão da primeira fase, as prioridades serão os idosos acima de 80 anos e, em seguida, os professores.

Atualmente, o DF conta com cerca de 100 mil doses de imunizantes, considerando que 5% do recebido é armazenado para uso emergencial. A quantidade inclui 125,1 mil doses da CoronaVac e 41,5 mil, da Oxford/AstraZeneca.