Quase 70% dos inscritos não fizeram provas do primeiro dia do Enem digital

WO Wesley Oliveira Sarah Teófilo

Um balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostrou que, dos mais de 93 mil inscritos para a primeira aplicação da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), apenas 34,5 mil compareceram aos locais de provas neste domingo (31/1). Ou seja, mais de 68% do estudantes optaram por não realizar o exame.

São Paulo foi o estado com a maior taxa de abstenção (73,9%), já Tocantins teve o menor número (58,1%) Sarah Teófilo. No Distrito Federal, dos 3,7 mil inscritos, apenas 1,9 mil compareceram neste primeiro dia. Os faltosos representaram 62% dos que se inscreveram.

Apesar do grande número de ausentes, o presidente do Inpe, Alexandre Lopes, afirmou que a primeira aplicação da prova digital foi um sucesso e que o alto número de faltosos se deu por conta da pandemia do novo coronavírus. Além disso, ele convidou os inscritos a participarem do segundo dia do exame, que será realizado no próximo domingo (07/2).

"Hoje começamos a escrever uma nova história para o Enem. Todo processo novo e inédito está sujeito a obstáculos e empecilhos, mas os vimos nas redes elogios dos estudantes que fizeram as provas. Quem faltou hoje poderá fazer na semana que vem, queremos que os inscritos venham ter essa experiência, que conheçam a nossa plataforma", afirmou Lopes.

De acordo com o Inep, apenas o estado do Amazonas não participou do programa-piloto, devido uma determinação da Justiça que adiou tanto a aplicação do exame regular e do digital, devido a crise sanitária na região. Além disso, três salas de Macapá (AP) tiveram que ser interditadas pela Defesa Civil, depois que parte da estrutura do prédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap) apresentou problemas. Os inscritos destas regiões poderão participar das reaplicações da prova, marcadas para os dias 23 e 24 de fevereiro.

Problemas

Neste aplicação-piloto, houve relatos de problemas com o sistema nos computadores, com inscritos sendo dispensados do local de prova. Foi o caso de candidatos no Distrito Federal que fariam o exame na Universidade Católica de Brasília, campus Taguatinga. A estudante Maria Eduarda, de 17 anos, contou ao Correio neste domingo (31) que no local, foi informada que haveria um atraso por um problema no sistema.

Depois de mais de uma hora e meia do horário de início da prova, segundo ela, o sistema chegou a voltar para parte dos candidatos, mas os fiscais não deixaram que começassem a prova pelo fato de o problema persistir no computador de outros candidatos.

O presidente do Inpe confirmou a existência de problemas, mas minimizou. “Tivemos alguns problemas? Tivemos. Mas todo processo novo está sujeito a obstáculos, empecilhos”, disse. De acordo com ele, quem não conseguiu fazer a prova neste domingo, poderá fazer o segundo dia da prova digital no próximo domingo, e fazer a reaplicação apenas no primeiro dia de prova em fevereiro. Entretanto, se o candidato preferir fazer os dois dias de prova nos dias 23 e 24 de fevereiro, também poderá fazê-lo.

Diretor de Tecnologia do Inep, Camilo Mussi afirmou que não houve problema de segurança, nada que comprometesse a lisura do certame. Segundo ele, houve um problema de um servidor que fazia a distribuição das provas, e alguns computadores não receberam os exames a tempo do início, às 13h30, mas receberam depois de cerca de uma hora.

"Gostaríamos que todos tivessem começado na hora, mas não foi possível, e alguns, pelo tempo, foram embora", disse.