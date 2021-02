Acnur e Pacto Global lançam plataforma para refugiados empreendedores

E EuEstudante

(crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Nesta quarta-feira (10/2) a Agência da ONU para Refugiados (Acnur) e a Rede Brasil do Pacto Global lançaram a Plataforma Refugiados Empreendedores. Com intuito de dar maior suporte e visibilidade para negócios liderados por refugiados no Brasil. O site oferece cursos de capacitação, guias informativos sobre empreendedorismo e relação sobre organizações de apoio a essas pessoas, além de oferecer crédito e microcrédito.



Ao entrar no site, o empreendedor também pode contar a trajetória e inscrever o negócio dele. Esses dados serão publicados na plataforma juntamente com o contato das empresas para que consumidores possam conhecer os empreendimentos e adquirir produtos e serviços.

São pré-requisitos para a inscrição que o negociante seja refugiado, solicitante de refúgio ou, no caso de venezuelanos, com o status de residente temporário. As empresas já devem estar funcionando e precisam ter redes sociais ativas, são aceitos negócios formais ou informais de qualquer área.

Além da Acnur e da Rede Brasil de Pacto Global, a iniciativa conta com o apoio da Aliança Empreendedora, Migraflix, Facebook, Corporação Financeira Internacional (IFC) e dos Estados Unidos.

A plataforma surge em meio à crise provocada pela covid-19 que, de acordo com o site, não afeta essas pessoas apenas no âmbito da saúde, mas cria “lacunas na proteção e na situação socioeconômica daqueles que precisam fugir de seus lares em busca de segurança”. Uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília (UnB) com apoio da Acnur, mostra que empreendedores refugiados encontram dificuldades para empreender no Brasil, mesmo que já tenham experiências nos países de origem. Para o Acnur, é fundamental que essas pessoas possam ter apoio para a criação, manutenção e expansão de seus negócios.