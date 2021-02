Secretário de Regulação do MEC é o novo presidente do Inep

AB Agência Brasil

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou o novo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Danilo Dupas, secretário de Regulação do Ministério da Educação (MEC), assume o posto.



"Anuncio que o atual Secretário de Regulação do MEC, Danilo Dupas, será o novo presidente do INEP. Danilo é um profissional técnico, mestre em Administração, que atua no setor educacional há 20 anos", disse o ministro no Twitter.



Alexandre Lopes, então presidente do instituto, foi exonerado do cargo . Ele ocupava o cargo desde maio de 2019.



O posto de Dupas na secretaria de Regulação do MEC será ocupado pelo Diretor de Regulação do MEC, Paulo Almeida.