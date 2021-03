Em 2020, foram feitas 454 mil matrículas na rede pública, diz GDF

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) anunciou, nesta segunda-feira (22/3), que a matrícula geral na rede pública se manteve estável, com pequena queda, em 2020. No ano passado, foram registradas 454.668 matrículas em 683 escolas, todas do ensino regular. Em 2019, o número foi um pouco maior: 456.109 matrículas. Com isso, houve queda de 0,32% em 2020.

Os destaques foram para o ensino médio, que cresceu, e para as creches conveniadas, com vagas financiadas pelo poder público, nas quais a Secretaria de Educação ampliou o atendimento. Os dados são do Censo Escolar do Distrito Federal de 2020, publicado nesta segunda.

Os indicadores abrangem as diferentes etapas (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e modalidades (educação especial, educação de jovens e adultos e educação profissional).

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações sobre a educação básica no Distrito Federal. Reúne, entre outros, os seguintes dados: cadastro das escolas, número de salas de aula, turmas, matrículas, professores e rendimento escolar.

A coleta é realizada anualmente e acontece desde 2020 em meio eletrônico, na página do Censo DF. No ano passado, a data de realização da coleta de dados foi 11 de março.

Educação infantil



Nas unidades de ensino da própria Secretaria de Educação que oferecem pré-escola, houve aumento de 1.689 matrículas. Foram 47.654 crianças atendidas no ano passado e 45.965 em 2019.

Nas conveniadas, não computadas nos dados gerais, foram mais 22.432 crianças, um aumento de 1.973 vagas na educação infantil nestas instituições. Em 2019, foram 20.459 crianças atendidas por meio das parceiras da SEEDF.

A ampliação das vagas faz parte da meta da Secretaria em ampliar o atendimento em creche e se alia a outras ações, como a criação do Cartão Creche e a construção de novos CEPIS, que irão ter reflexo no próximo Censo Escolar, tendo em vista a data de apuração em 2020.

Ensino médio e fundamental



O ensino médio continuou crescendo, na contramão da tendência nacional, que é de queda. Em 2020, foram contabilizadas 81.629 matrículas, sendo 1.888 a mais do que em 2019, quando havia 79.741.

Nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), foram 150.339 matrículas — 1.077 a mais do que em 2019, quando foram registradas 149.262. Nos anos finais (6º ao 9º ano), o resultado foi praticamente o mesmo: 123.928 no ano passado e 124.414 em 2019, uma diferença a menos de apenas 483 matrículas.

EJA



Na educação de jovens e adultos (EJA), destinada a quem não concluiu a educação básica na idade esperada, a matrícula diminuiu, de maneira geral. Entre aqueles que ingressaram para concluir o ensino fundamental e o ensino médio, foram 38.380 matrículas em 2020, uma queda de 5.054 pessoas, considerando que no ano de 2019 havia 43.434 estudantes.



*Com informações da Secretaria de Educação do DF