Covid-19: quatro escolas particulares do DF tiveram aulas presenciais suspensas por surto

A Vigilância Sanitária suspendeu as aulas presenciais em quatro escolas particulares do Distrito Federal. A intenção é conter o surto de covid-19 entre as comunidades escolares. A fiscalização é responsável por verificar os protocolos de segurança e medidas de prevenção da transmissão da doença.

Desde 1º de fevereiro até a última quarta-feira (7/4), a Vigilância Sanitária realizou 501 vistorias em escolas particulares de ensino fundamental e médio do DF. As aulas nas instituições foram retomadas no início de fevereiro, em sistema presencial e híbrido.

Segundo a vigilância, cerca de 50 estabelecimentos foram intimados a sanar irregularidades encontradas no momento da vistoria em até 48h e seis escolas foram autuadas com multas que variam entre R$ 2 mil e 20 mil, além dos colégios em que as aulas foram suspensas. O órgão de saúde atendeu 137 denúncias por descumprimento do decreto nas escolas.

De acordo com a Fiscalização da Vigilância Sanitária, as principais irregularidades percebidas nas escolas incluem o não distanciamento de 1,5m nos ambientes coletivos, o preenchimento incorreto do registro de controle de temperatura dos funcionários e o uso inadequado de máscaras por funcionários e alunos.

A Vigilância Sanitária tem atendido as demandas encaminhadas tanto pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), quanto pela Vigilância Epidemiológica.

Em caso de contaminação ou suspeita da covid-19, tanto pelos alunos quanto pelos funcionários, a orientação da vigilância é manter aberto o diálogo entre os responsáveis e a escola, para as medidas necessárias sejam tomadas o mais rápido possível.