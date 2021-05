CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Cemi do Cruzeiro)

Dez escolas públicas do Distrito Federal ganharão mais seis salas de aula cada uma. A restruturação vai acontecer em instituições de Samambaia, Águas Claras e Taguatinga e tem como objetivo atender a demanda de alunos reduzindo, assim, a necessidade de deslocamento deles para escolas longe de onde moram.

A medida também irá reduzir os custos da Secretaria de Educação com o transporte escolar para as crianças que precisavam se deslocar em maiores distâncias para estudar. Os recursos da pasta foram liberados à Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), no total de R$ 10 milhões, para a construção de 11 blocos.



Em Samambaia, serão beneficiadas as escolas classe (EC) 111, 318, 512 e 614, além do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 120. Na região de Taguatinga, serão contempladas as ECs 13 e 29, o Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Walter Moura, e a Escola Bilíngue. Em Águas Claras, a ampliação ocorrerá no Centro de Educação Infantil (CEI).

A expectativa é que os novos blocos estejam prontos no retorno das aulas presenciais, ainda sem data definida. Para maior agilidade nas obras, a construção será feita em módulos padronizados. O projeto contempla sete estruturas diferentes com tamanhos que variam de 874,9 a 1.185,8 m², de acordo com as necessidades de cada unidade.



A proposta foi desenvolvida considerando seis salas de aulas, dois banheiros para pessoas com deficiência e dois para uso geral. A estrutura prevista será convencional, com vedação em alvenaria, cobertura metálica e telhas termoacústicas, que diminuirão o calor e o barulho. A expectativa para o início das obras é em até 30 dias.

Na Escola Classe 318 de Samambaia, o déficit de turmas atualmente é na educação infantil com crianças de 4 a 5 anos de idade. Jaqueline Soares é diretora da unidade e confia nos novos módulos para dar fim a essa limitação. “Com certeza esse bloco vai nos ajudar a atender toda a demanda da comunidade”, afirma.

Construção de novos blocos em dez escolas do DF irá ampliar a oferta de vagas (foto: Divulgação )

Eficiência e baixo custo

Cada sala de aula tem uma área de 43,8 m² com capacidade para 35 alunos. Os blocos contam ainda com pátio descoberto, áreas de circulação e de convivência e canteiros. O secretário de Educação do DF, Leandro Cruz, garante que a expansão da estrutura física da rede é uma das prioridades do governo – e não se resume só à construção de novas escolas. De acordo com o gestor público, o aproveitamento dos espaços existentes nas próprias unidades de ensino vai garantir mais conforto aos estudantes e professores.

“Os módulos são uma solução eficiente e de baixo custo para atender regiões onde a demanda de alunos vem aumentando”, explica. Para o presidente da Novacap, Fernando Leite, a participação da estatal na expansão da rede pública de ensino é algo que merece ser celebrado. “Investir em educação é também a prioridade dessa gestão. Vamos trabalhar para executar ações que beneficiem a comunidade escolar e garantam melhor qualidade de vida para a população”, avalia.