Provas do Enem serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, diz ministro da Educação

AO Amanda Oliveira

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (31/5) para anunciar mais informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021. Na publicação, ele diz que as provas, no formato impresso e digital, serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro.

"Conforme eu já havia anunciado dias atrás, o Enem 2021 acontecerá e será aplicado neste ano. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, para as versões impressa e digital. É isso mesmo! A mesma prova, nas mesmas datas, para as duas modalidades".

As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, para as versões impressa e digital. É isso mesmo! A mesma prova, nas mesmas datas, para as duas modalidades. — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) May 31, 2021



Segundo o ministro, as inscrições podem ser realizadas entre os dias 30 de junho e 14 de julho no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os editais serão publicados ainda nesta semana.