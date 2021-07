Governo trabalha em portaria para a volta às aulas nas escolas públicas

LC Luiz Calcagno

(crédito: Pref. Barueri)

O governo trabalha em uma portaria interministerial para a volta às aulas nas escolas públicas. Foi o que disse, ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quando apresentou a inclusão de bancários e trabalhadores dos Correios entre as prioridades de vacinação contra o coronavírus. O Projeto de Lei 5.407/2020 tramita no Congresso e inclui os professores no rol dos vacinados — a imunização da categoria é considerada prioritária somente a nível estadual. “O governo trabalha para manter a economia brasileira funcionando, e nós queremos que as escolas também voltem”, afirmou o ministro.

Além de Queiroga, participam da elaboração do documento “para disciplinar a volta às aulas” o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o advogado-geral da União, André Mendonça. “Não é possível que fique um ano e meio sem aulas para os nossos adolescentes e jovens”, disse o ministro da Saúde.

Queiroga anunciou a inclusão de bancários e funcionários dos Correios na lista do grupo prioritário da vacinação contra a covid-19. O ministro prometeu lançar uma nota técnica para orientar estados e municípios, na próxima sexta-feira. “Duas categorias muito importantes, que estão na linha de frente”, disse. O ministro afirmou que a demanda para para inclusão das duas categorias nas prioridades da vacinação contra a covid-19 foi recebida pela pasta há três semanas. (Com MEC)