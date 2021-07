Morre ex-reitor da UnB, João Cláudio Todorov, aos 80 anos

JM Jéssica Moura

(crédito: Reprodução/ Facebook)

Morreu na noite dessa terça-feira (6/7) o ex-reitor da Universidade de Brasília (UnB), João Cláudio Todorov, aos 80 anos. Ele lutava contra complicações de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Diante da morte, a UnB decretou luto por três dias.

O velório do acadêmico está marcado para esta quinta-feira (8/7), das 13h às 15h, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Depois, o corpo será cremado.

Todorov foi reitor da universidade por dois mandados, em 1989 e 1993. Em 2006, recebeu o título de professor emérito, que é conferido a professores ilustres de uma instituição depois que se aposentam. Em 2018, Doutor Honoris Causa, título que é concedido a personalidades eminentes.

Trajetória acadêmica

João Cláudio é paulista de Santo Anastácio, interior de São Paulo e nasceu em 8 de junho de 1941. Começou a trabalhar aos 14 anos como office boy. Formou-se em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP) em 1962, período em que se engajou no movimento estudantil. Na época, ele disse que não foi preso, mas que teve medo. Apenas seis anos depois, concluiu o doutorado na Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos.

Em uma entrevista à UnBTV ele diz que Brasília mudou a vida dele. Ele veio para a cidade em 1962 e considerou o lugar um "eldorado". "As pessoas não faziam ideia do que era Brasília", afirmou. "Eu não me imagino fora de Brasília", disse.

O psicólogo começou a ensinar na universidade em 1974 e assumiu o cargo de professor da UnB até os anos 2000. Nesse período, ainda foi diretor do Instituto de Ciências Biológicas (IB), diretor do Instituto de Ciências Humanas (IH), do Instituto de Psicologia (IP) e do Centro de Excelência em Turismo. Também chegou a decano de Pesquisa e Pós-Graduação.

Ainda criou o laboratório de Análise Experimental do Comportamento, que se tornou referência de pesquisa. Foi quando Todorov estava à frente da reitoria que a universidade passou a ofertar cursos no período noturno, o que possibilitou a entrada de mais estudantes. Outra inovação foi a implementação do Programa de Avaliação Seriada (PAS), como uma forma alternativa ao vestibular de acesso à universidade. Ele foi o segundo reitor da UnB após o fim da ditadura militar.

Pesar

"Todorov nos brindou com inteligência, vivacidade e disposição para ensinar, orientar e pesquisar durante sua longa trajetória acadêmica e mesmo depois da aposentadoria", escreveram a reitora Márcia Abrahão e o vice, Enrique Huelva. "Sua vida e sua obra são exemplos a serem seguidos por cientistas e por todos que valorizam o ensino superior neste país".

A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP), que ele ajudou a fundar, também publicou nota de pesar: "O professor Todorov foi um pesquisador que contribuiu significativamente com o desenvolvimento da psicologia no nosso país e no exterior e para a formação de todos os analistas de comportamento do país". A entidade também está em luto por três dias. "Grande Mestre. Muito obrigado por seus ensinamentos e liderança", declarou Ricardo Gorayeb, membro da SBP.