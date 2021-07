Programa de extensão da UnB abre 400 vagas gratuitas para curso online

CB Correio Braziliense

A Universidade do Envelhecer (UniSER), projeto de extensão oferecido pela Universidade de Brasília (UnB), abriu inscrição para o curso de Educador Político em Gerontologia. São 400 vagas e o prazo é até dia 22 de julho. A capacitação é gratuita.

O curso tem duração de três semestres e é aberto para as pessoas maiores de 45 anos. As aulas iniciam em 16 de agosto. Aos inscritos, a lista dos nomes selecionados será publicada no dia 30 de julho, no site da UniSER.

Para efetuar a matrícula é necessário enviar um e-mail para pedagogicouniser@gmail.com e deverá conter os seguintes documentos:

Cópia do RG e do CPF

Cópia do comprovante de residência

Uma foto 3×4 com fundo branco



As aulas serão ministradas online, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Para receber o certificado de conclusão de curso, o aluno deverá obter no mínimo 75% de presença nas aulas.

Até o momento, não há previsão das atividades voltarem a ser presenciais. No entanto, se for possível o retorno, as aulas serão ministradas de acordo com a cidade escolhida pelo aluno no ato de inscrição.

No formulário online, tem 100 vagas para cada polo (Estrutural, Planaltina, Asa Sul e Gama).

O projeto de extensão UniSER, da UnB, foi criado em 2015 e já formou cerca de 800 idosos.