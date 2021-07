Concurso de inovação busca novos empreendedores no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Estratégia Concurso)

Com o objetivo de incentivar a inovação e o empreendedorismo nos estudantes de ensino superior do DF, o empresário brasiliense Roberto Niwa, CEO da Markt Club, maior clube de vantagens da América Latina, irá lançar, na próxima semana, um novo concurso. A iniciativa será realizada em parceria acadêmica da Universidade do Distrito Federal (UDF), e vai premiar projetos que induzam melhorias em plataformas online de e-commerce.

O vencedor ou vencedora será contemplado com R$ 5 mil, uma bolsa de 100% em um curso de pós-graduação, além da possibilidade de contratação na empresa, a depender do perfil e disponibilidade de vaga. Para isso, o candidato deverá conhecer o negócio e suas reais possibilidades de execução. “Um exemplo que podemos dar é a implantação de BI - business intelligence – que possui inúmeras formas de aplicação”, diz Roberto.

“A ideia do Prêmio de Inovação foi motivada na minha trajetória, com o intuito de incentivar e dar oportunidade a futuros empreendedores de Brasília”, explica o empresário. Dentre suas realizações, destaca-se a aposta em um segmento que ainda estava em expansão no Brasil, o clube de vantagens Markt Club. A primeira unidade da Bluefit de Brasília também contou com seu investimento e rapidamente se tornou a rede de academias que mais cresce no Brasil.

Para o próximo semestre, Roberto deseja implantar no DF uma empresa de relações institucionais parlamentares focada exclusivamente para prefeituras. Será sua primeira iniciativa voltada à área pública após anos de investimentos privados na capital.

Inscrições

As inscrições seguem abertas até o dia 31 de agosto. Para realizar o cadastro, acesse o site da Markt Club (marktclub.com.br/inovacao), preencha os dados, crie o login e senha e faça upload do projeto inicial em PDF. O candidato deverá ser um seguidor do Markt Club no Instagram e LinkedIn, além de seguir o perfil profissional no LinkedIn do CEO e membro da banca julgadora, Roberto Niwa Camilo.

Processo Seletivo

A primeira fase será a apresentação do projeto em um arquivo fechado (PDF) com, no máximo, cinco páginas, onde o candidato deverá apresentar a ideia geral; pontos positivos, negativos e eventuais problemas; resultado esperado; e conclusão. Os projetos selecionados seguirão para a segunda fase, onde os autores serão convidados para a apresentação do "pitch", com duração de apenas um minuto e trinta segundos para a banca julgadora.