AI Ana Isabel Mansur

Na quinta, cerca de 4 mil professores da rede privada receberam a vacina - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A vacinação contra a covid-19 dos professores das escolas particulares do Distrito Federal está suspensa. A paralisação foi denunciada pelo Sindicato dos Professores em estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinproep).

Em nota divulgada na tarde desta sexta (16/7), a categoria alega que, enquanto a imunização dos profissionais da rede pública de ensino foi concluída em um mutirão nessa quinta (15/7), a dos professores das instituições particulares não tem data para ser retomada. Nesta quinta, cerca de 4 mil profissionais da rede privada foram imunizados.

"Sem data prevista, professores do ensino médio e superior da rede privada ainda não foram convocados pela Secretaria de Educação", afirmou, em nota, o Sinproep, acrescentando que "tem acompanhado e fiscalizado todo o processo de imunização."

A categoria também destaca que os professores das escolas particulares estão trabalhando presencialmente desde setembro de 2020 e fazem parte dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização (PNI).

O texto do sindicato aponta que 16 profissionais da rede particular perderam a vida após complicações da covid-19. A última ocorrência foi nesta quinta (15/7), quando a professora de geografia do Colégio La Salle, Elisangela Marcelina de Macedo, morreu. A idade da profissional não foi divulgada.

Procurada pelo Correio a respeito da vacinação da rede particular de ensino, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal respondeu que a única data, até então, com imunização do grupo marcada foi na quinta (15/7). "Por enquanto, está prevista somente a repescagem de professores da rede pública para a próxima semana. A Secretaria de Educação vai encaminhar a lista para que a Saúde possa fechar a data e os pontos de vacinação", completou, em nota, a pasta. As aulas presenciais na rede pública do DF devem ser retomadas em 2 de agosto.

Justiça

Em 22 de junho, uma audiência na Justiça do Trabalho discutiu a isonomia na vacinação entre os profissionais da rede pública e particular, que estava, à época, suspensa.

O encontro ocorreu após ação movida pelo Sinproep e contou com a presença do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Comitê Deliberativo sobre a Vacinação contra Covid-19 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de representante do Governo do Distrito Federal (GDF) e do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino (Sinepe).

Vacinômetro

Segundo o último levantamento divulgado pelo Sinproep, feito nesta quinta (15/7), 18.670 professores da rede particular foram imunizados contra a covid-19, de um total de 23 mil docentes. Até o momento, 81% da categoria recebeu a 1ª dose ou dose única.