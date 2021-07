Lei de criação da universidade pública do Distrito Federal é sancionada

CM Cibele Moreira

O governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou, nesta quarta-feira (28/7), o projeto de lei que autoriza a criação da Universidade Pública do Distrito Federal Jorge Amaury (UnDF). A proposta que estava parada há anos por impasses administrativos sairá do papel com a instalação do primeiro campus no CA do Lago Norte, em um prédio de 3 mil metros quadrados cedido pela Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap).

"A criação da UnDF estava prevista desde a Lei Orgânica, são mais de 30 anos aguardando essa universidade. E nós temos a honra de sancionar o projeto e dar início aos trabalhos da universidade. Agora começam os trabalhos de estruturação. Em agosto devemos lançar o concurso público para a contratação dos professores e, a partir do ano que vem, esperamos começar as aulas nos cursos que estão estabelecidos", ressaltou Ibaneis Rocha após a solenidade de assinatura no Palácio do Buriti.

De acordo com o chefe do Executivo, a expectativa é de que em cinco anos a universidade distrital esteja em pleno funcionamento com várias unidades espalhadas nas regiões administrativas da capital. "Essa universidade vem com tudo, e a gente espera que daqui pra frente ela cresça em todo o Distrito Federal, ajudando principalmente as famílias das pessoas mais carentes", reforçou.

Para garantir os recursos da implementação, Ibaneis Rocha encaminhou um projeto para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) que destina uma porcentagem do orçamento do GDF para a universidade. A proposta destina um investimento de aproximadamente R$ 200 milhões pelos próximos quatro anos. Também foi definida que a estrutura da UnDF que contará com 3.500 cargos no quadro de funcionários.

Além da sede no Lago Norte, a universidade distrital também será instalada dentro do complexo da Biotic. O prédio, cedido pela Terracap, precisará passar por reestruturação. Segundo o chefe do executivo, um projeto está sendo contratado pelo governo para readequar o espaço às necessidades de uma instituição de ensino superior.

Com a criação da Universidade Pública do Distrito Federal Jorge Amaury(UnDF), a Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal passa a ser extinta e seus funcionários integram a nova instituição de ensino superior. O espaço será destinado à educação de graduação, pós-graduação e doutorado, inclusive na modalidade a distância, além de desenvolver pesquisas nas diversas áreas do conhecimento e promover atividades de extensão universitária.

Entre os campos de atuação de ensino definido no projeto estão os seguintes cursos:

Ciências Humanas

Cidadania e Meio Ambiente

Gestão Governamental de Políticas Públicas e de Serviços

Educação e Magistério

Letras, Artes e Línguas Estrangeiras Modernas

Ciência da Natureza e Matemática

Educação Física e Esportes

Segurança Pública e Defesa Social

Engenharia e Áreas Tecnológicas de Setores Produtivos

Arquitetura e Urbanismo

Ciência da Saúde