Professores da rede pública do DF aprovam indicativo de greve

LP Luana Patriolino

O retorno às salas de aula será escalonado, de acordo com o ano em que o aluno está - (crédito: Pref. Barueri)

Após assembleia geral realizada nesta sexta-feira (30/7), o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) aprovou o indicativo de greve e o calendário de alerta. A decisão foi tomada pela entidade com o objetivo de garantir que todas as medidas sanitárias contra a covid-19 sejam tomadas antes da volta às aulas.



“Faremos uma fiscalização rigorosa em todas as unidades escolares, uma tarefa que deve ser realizada por toda a comunidade escolar, e, no primeiro indício de que o processo de retorno presencial às aulas está gerando resultados negativos ou de que os protocolos estabelecidos não estão sendo cumpridos, chamaremos a categoria para suspender imediatamente as atividades”, disse a diretora do Sinpro-DF Rosilene Corrêa.



Segundo comunicado do sindicato, a proposta foi “construída a partir de jornada de diálogos realizados com a categoria e é flexível, com possibilidade de alterações ao surgirem novas demandas durante o processo de retorno presencial às aulas", destacou.



O Sinpro-DF afirmou que um dos principais pontos para a tomada de decisão é que professores que não completaram o esquema vacinal não retornem às salas de aula, a partir do dia 5 de agosto, conforme previsto pelo Governo do Distrito Federal (GDF).



As outras ações elencadas são: avaliações periódicas junto aos trabalhadores da educação e à comunidade escolar; criação de mecanismos de fiscalização das escolas; e testagem e suspensão imediata das aulas da turma em que for detectado caso de infecção pela covid-19. Também foi ressaltada a necessidade de realização de assembleias com as comunidades escolares para avaliar as condições do retorno presencial às aulas.

O Sinpro tem outra assembleia marcada para 11 de agosto com indicativo de greve, caso o GDF não cumpra os protocolos sanitários exigidos.

Retorno presencial



Com as aulas em formato remoto desde março de 2020, o ensino básico da rede pública do Distrito Federal deve retornar às atividades presenciais em 5 de agosto. No entanto, os professores voltam ao trabalho presencial nesta segunda-feira (2/8). Os dias 2, 3 e 4 de agosto serão para encontros pedagógicos dos docentes, com programação e preparação para as aulas.



A volta será escalonada, de acordo com o nível de ensino. A educação infantil retorna em 5 de agosto. Os alunos do ensino fundamental — anos iniciais, além da educação de jovens e adultos —, recomeçam no dia 9. Para o ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, o retorno está previsto para 16 de agosto. Os alunos do ensino médio e educação profissional retomam as aulas presenciais em 23 de agosto.